فاروق جعفر للوفد: لاعبو الزمالك قادرون علي تخطي الظروف الصعبة وجمهور الزمالك هو "البطل الحقيقي"

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يٌعد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق و"ملك النص" أحد أبرز المرشحين على مقعد رئاسة نادي الزمالك في انتخابات القلعة البيضاء القادمة التي تفصلنا أيام قليلة عن موعدها والتي تم تحديدها من قبل اللجنة الثلاثية يوم 20 من شهر أكتوبر القادم 2023 .

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وفي حوار خاص لـ “بوابة الوفد” أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والمرشح على مقعد رئاسة انتخابات نادي الزمالك، أنه يسعى عدم تزويد اي مبلغ من قبل الأعضاء مٌجدد بخصوص أزمة القيمة المضافة على أعضاء نادي الزمالك .

أشار فاروق جعفر في تصريحاته إلى :" مثل ما قال الزميل حسين لبيب ان الأعضاء الذين دفعوا مبلغ 60 ألف و70 ألف من الصعب ان يدفعوا المبلغ 225 ألف ومن المستحيل ان يدفع العضو هذا المبلغ في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها جميع الناس في الفترة الحالية .

أضاف فاروق :" تحدث على أزمة أرض مطروح مع اللجنة الثلاثية لحل الأزمات التي يعاني منها الاعضاء حيث ان يوجد أعضاء جمعية عمومية من قبل نادي الزمالك كانوا موجودين في مطروح تحدثوا معي، ان الفندق لم يتم استقبالهم وخصوصًا المطعم ولو توجد خدمات انا بوعد الاعضاء الجمعية انني بسعي لحل أزمة" أرض مطروح ".

أكمل :" لابد اننا نسعى ونحاول تقديم خدمة مميزة لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك عندما يذهبون إلى أرض مطروح ويكونوا ذهبين مٌكرمين وتقديم أفضل الخدمات “ده حقهم علينا” ".

شدد :" ان لاعبي نادي الزمالك رجال تعرضوا لمثل هذه الظروف من قبل وقادرون على التأهل بإذن الله ولابد ان يستمروا في البطولة للتتويج بها لإسعاد الجماهير القلعة البيضاء ، وعلى لاعبى الزمالك استغلال مباراة اليوم أمام أرتا سولار لمصالحة الجماهير وتكون البداية الصحيحة للفريق في هذا الموسم الجديد .

أردف :" اثق في لاعبى الزمالك انهم يسعوا في التتويج بالبطولة الكونفيدرالية لإسعاد جماهير الزمالك بهذه البطولة الأفريقية .

أتم تصريحاته :" جماهير الزمالك على رؤوسنا لأنه هو البطل الحقيقي الذين لم يحصلوا على حقهم عما يفعلونه مع لاعبي الزمالك، نتمني في الفترة القادمة من جماهير الزمالك تاخد حقها كامل في مساندة الفريق مع كل المباريات لأنهم دائما الورقة الرابحة التي يعتمد عليها لاعبي الفريق في الفوز بالمباريات ، ولا تنسا دورهم في العامين التي توج بها الفريق بالدوري والكأس وهذا يرجع لكل الفضل لجماهير الزمالك .