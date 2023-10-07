حبس المتهمين بسرقة فيلا بكرداسة 4 أيام على ذمة التحقيق

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بتجديد حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامهم بسرقة فيلا بمنطقة كرداسة، كما واعتدوا على صاحبها وزوجته، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استغلوا إقامة مالك الفيلا وزوجته بمفرديهما، خاصة أنهما مسنين، وقرروا سرقتهما، فتسللوا للفيلا عبر السور الخارجي، ثم هددوا المجني عليهما بعد الاعتداء على مالك الفيلا.

وتبين أنهم بدأوا في التفتيش بمحتويات الفيلا، حتى عثروا على مبلغ مالي عملات أجنبية، ومشغولات ذهبية، وهاتفين محمول، وجهاز لاب توب، واستولوا عليها وفروا هاربين عقب تنفيذ الجريمة، وأنهم كانوا يستعدون لبيع المسروقات، وتقسيم قيمتها بينهم، واعترف أحدهم بحيازة سلاح ناري خرطوش، لاستخدامه في الدفاع عن نفسه وارتكاب الجرائم، وأرشدوا عن المسروقات.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الفيلا وزوجته، وذكرا أنهما فوجئا بالمتهمين ملثمين، يقتحمون الفيلا، ويعتدون عليهما، ثم استولوا على متعلقات خاصة بهما وفروا هاربين.

وبعرض المسروقات على المجني عليهما عقب ضبطها، تعرفا عليها ووجها اتهاما للجناة بارتكاب الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بالمعاش، مُصاب بجرح بالرأس، هو ووزوجته، مقيمان بدائرة المركز، بأنه حال تواجدهما بالفيلا سكنهما الكائنة بدائرة المركز بمفردهما فوجئا بـ3 مجهولين مُلثمين بالدلوف للفيلا عن طريق تسلق السور الخارجي، وتعدوا عليه بالضرب بعصا خشبية محدثين إصابته وإيثاقه وزوجته بأفيز بلاستيكي، واستولوا على "مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، هاتفين، لاب توب، مشغولات ذهبية" ولاذوا بالهرب.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "سائق وعاملان، لاثنين منهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز"، وبحوزتهم "فرد محلي وطلقات نارية"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن جميع المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر المحضر اللازم.

عقوبة السرقة

ويعاقب بالسجن المشدد مع الشغل في الحالات التالية:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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