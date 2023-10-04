دون إصابات.. انهيار سقف عقار في العمرانية

انهار سقف عقار بشكل جزئى بدائرة قسم شرطة العمرانية دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع انهيار داخل عقار بشارع زكي سعيد من شارع عدوي سليم بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين انهيار سقف العقار دون وقوع أى إصابات ، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تجديد حبس كوافيرة عذبت طفلا حتى الموت في المنيرة الغربية



قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس كوافيرة متهمة بتعذيب طفل حتى الموت 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بتلقى مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفل يحمل جنسية إحدى الدول العربية به آثار ضرب جثة هامدة ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كوافيرة تحمل نفس جنسية المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة واعتدائها علي الطفل ضربا بسلك الشاحن بقصد تربيته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إصابة 6 مواطنين بانقلاب سيارة على طريق طنطا- كفر الشيخ الدولي



وقع حادث انقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، أسفر عن اصابة 6 مواطنين بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مرورى على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت سيارتا إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة أجرة يستقلها 6 أشخاص، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

تم نقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إصابة 4 مواطنين في مشاجرة نشبت بين عائلتين

أصيب 4 مواطنين فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة الجمل بمركز طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعربة الجبل بمركز طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة.

وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين وأصيب فيها 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.