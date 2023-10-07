السبت 07 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

"اقتصادية النواب": بيان البرلمان الأوروبي تدخل في الشأن الداخلي المصري واعتمد على بيانات كاذبة

النائب عمرو القطامي،
النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب لا صحة لها، وأن قوى الشر والإخوان الإرهابية دائما ما يحاولون التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ، ومن ثم هذا البيان تدخل سافر في الشأن المصري مرفوض بكافة أنواعه وأشكاله.

وأضاف القطامي، أن هذا التدخل في الشأن الداخلي المصري أمر مرفوض، متابعا:" لن تقبل الدولة المصرية أن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن البرلمان الأوروبي دائما ما يوضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع، و اعتماده على قشور القضايا".

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك بعض الجهات المعارضة روجت خلال الفترة الماضية لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، وهذا أمر غير صحيح، خاصة وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، ومن ثم هذه الادعاءات لا أساس له من الصحة على الإطلاق، كمان أن التدخل فى الشأن الداخلى أمر مرفوض أيضا.

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