تفاصيل ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 3 ملايين جنيه

رصد قطاع مكافحة المخدرات والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى ( الإسماعيلية - الشرقية ).، قدرت قيمة المخدرات المضبوطه بحوزته المتهمين بـ (3,090,000) جنيه تقريباً.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

مديرية أمن الإسماعيلية: ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - سيارة).

كما تم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام- سيارة).

مديرية أمن الشرقية: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظتى "الشرقية وأسيوط").. بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام).

ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوحماد) بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,090,000) جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

