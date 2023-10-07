السبت 07 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم السبت في الأسواق.. كيلو الطماطم بـ 17 جنيهًا

الخضار
الخضار

 أسعار الخضار.. شهدت أسعار الخضراوات خلال بداية التعاملات اليوم السبت في الأسواق المحلية للمستهلك استقرارًا وثباتًا لدى تجار الجملة وسوق العبور وفي الأسواق المحلية، وسجلت الطماطم 17 جنيهًا للكيلو.

 

 وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار خلال بداية التعاملات اليوم السبت في الأسواق المحلية، وجاءت الأسواق على النحو الآتي:

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 أسعار الخضراوات اليوم السبت في الأسواق للمستهلك:

الخضار

 طماطم 17 جنيهًا.

 بطاطس 16 جنيهًا.

 بصل 30 جنيهًا.

 كوسة 18 جنيهًا.

 جزر 16 جنيهًا.

 فاصوليا 35 جنيهًا.

 باذنجان أسود 16 جنيهًا.

 باذنجان رومي 17 جنيهًا.

 باذنجان أبيض 16 جنيهًا.

 فلفل رومي 17 جنيهًا.

 فلفل ألوان 35 جنيهًا.

 فلفل حار 17 جنيهًا.

 خيار 16 جنيهًا.

 بسلة 30 جنيهًا.

 بامية 35 جنيهًا.

 كرنب 25 جنيهًا للقطعة.

 ثوم 35 جنيهًا.

 ملوخية 20 جنيهًا.

 بطاطا 10 جنيهات.

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