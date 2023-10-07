وزير العدل يلتقي قضاة محاكم الإسكندرية

التقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، صباح اليوم السبت، قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحاكم الاقتصادية وشرق وغرب الإسكندرية وشمال وجنوب دمنهور ومطروح الابتدائية، وذلك خلال زيارته لمحكمة استئناف الإسكندرية.

وكان في استقبال سيادته المستشار إسماعيل عطية، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية.



وخلال كلمته وجه الوزير للقضاة التهنئة بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي، معربًا عن تقديره البالغ لتفانى السادة القضاة فى أداء رسالتهم، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء، مضيفًا أن وزارة العدل لا تألو جهدًا فى دعم وتقريب جهات التقاضى من المواطنين وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه فى أسرع وقت ممكن.

وأهاب وزير العدل بالسادة القضاة بذل المزيد من الجهد وسرعة الفصل في الدعاوى المنظورة ومواصلة الارتقاء بمنظومة القضاء المصري باعتباره أساسًا متينًا للحكم الرشيد الذي تنعم به مصرنا ويسهم بشكل فعال فى نهضتها تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.