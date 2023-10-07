اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية

شهدت مدينة القدس الشرقية اشتباكات "عنيفة" بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت أن عناصر المقاومة الفلسطينية تتجول في كل المُستوطنات القريبة من قطاع غزة.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية، عن حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المقاومة الفلسطينية تُسيطر على 7 مستوطنات حدودية مع قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أُصيب "قائد عسكري إسرائيلي كبير"، خلال تبادل إطلاق النار مع مُسلحين اقتحموا الأراضي الإسرائيلية، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

تبادل إطلاق النار:

وقالت مصادر عبرية، إن قائد المنطقة الجنوبية المشرف أمير كوهين أصيب بجروح طفيفة، خلال تبادل إطلاق النار مع المسلحين.

كما أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أغلق طرقات عدة في المناطق القريبة من قطاع غزة، إلى جانب إغلاق مطارات عدة في البلاد.

ونفذ الجناح المسلح لحركة "حماس"، صباح السبت، عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تسلل عدد من الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة"، وطلب من سكان المنطقة المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم.