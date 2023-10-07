السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

72 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منه.

 

ضبط 5 أطنان بطاطس فاسدة قبل تداولها في الأسواق بالقليوبية

ضبط 3600 لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بإسنا

 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 72255 مخالفة مرورية متنوعة بينها المخالفات التالية:

 

 19217 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 904 مخالفات السير بدون تراخيص، 11 مخالفة موقف عشوائى، 1488 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 3 مخالفات لشروط التراخيص.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

 

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