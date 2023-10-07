ركبوا محبس وسرقوا المواد البترولية.. ضبط 3 مزارعين بالقيوبية

تلقى مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من (مسئول الأمن بإحدى شركات البترول) بإكتشافه وجود بقعة بترولية ناتجة عن تسريب من ماسورة خط أنابيب سولار كائن بدائرة المركز والعثور على برميل بلاستيكى داخل حفرة أعلى ماسورة الخط مُثبت به محبس.



بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 مزارعين-مقيمون بدائرة المركز).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 جركن بهما كمية من السولار).



بمواجهتهم اعترفوا برتكابهم الواقعة، تحرر محضر بالوالقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية.

وفي سياق آخر ألقى قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ، القبض على عاملين "لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ"، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,150كيلو جرام -كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة من ذات العيار).

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين- سلاح أبيض".