ختام المهرجان الأول للزيتون بمدينة العريش (شاهد)

لأول مرة في سيناء أقيمت فعاليات مهرجان الزيتون بالعريش لتوجيه الأنظار لشجرة الزيتون وزراعتها والاهتمام بها حتى تكون سيناء المصدر للزيتون في العالم كله.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ختام المهرجان الأول للزيتون بمدينة العريش".

زراعة الزيتون

وأفاد التقرير، أن المناخ مناسب لزراعة الزيتون، بالإضافة إلى الأرض، كما أن المزارع المصري محترف ويعشق شجرة الزيتون ولديه خبرات متراكمة خلال السنوات الكثيرة الماضية، وسيتم تطوير زراعة الزيتون وجعلها أفضل بالتعاون مع المستثمرين والجامعات المصرية والمنظمات المختلفة ومركز البحوث الزراعية والمحطات المنتشرة في جميع أنحاء مصر.

المحاصيل الزراعية

وذكر التقرير، أنّ العريش لديها خطة متكاملة بمشروع وطني يشمل الزيتون، حيث نجحت مصر في الفترة السابقة في كل المحاصيل الزراعية وأصبحت مصنفة عالميا في هذا الصدد، ويستهدف المهرجان توزيع شتلات الزيتون بالمجان للأهالي من أجل زراعة منازلهم واستزراع الأراضي في سيناء.

