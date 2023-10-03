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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ارتفاع تكاليف إنتاج زيت الزيتون الإسباني بسبب موجة الجفاف

زيت الزيتون
زيت الزيتون

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان: “بسبب الجفاف وتغير المناخ.. تكلفة إنتاج زيت الزيتون الإسباني ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة”.

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ووفقا للتقرير، أدى الجفاف وموجات الحر الشديدة التي ضربت إسبانيا إلى خفض إنتاج زيت الزيتون إلى النصف، حيث أنتجت إسبانيا 1.5 مليون طن لعام 2023.

استخدام الأسمدة

وذكر التقرير أن المزارعين اجبروا على زيادة استخدام الأسمدة وتكثيف عمليات الري للحفاظ على الأشجار، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

زيت الزيتون

وحذر اتحاد منتيجي زيت الزيتون، من تبعات ارتفاع الأسعار على قطاعي الصناعة والاستهلاك، إضافة إلى تأثيره السلبي على دخل المزارعين وعلى الاقتصاد الإسباني بشكل عام نظرًا لأهمية قطاع زيت الزيتون، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتكيف مع هذه التحديات والتخفيف من آثارها.

 

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