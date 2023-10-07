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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم .. الخليج بقيادة محمد شريف يستضيف الرائد في دوري روشن

الخليج
الخليج

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم الخليج والمحترف في صفوفه الدولي المصري محمد شريف نظيره فريق الرائد على إستاد الأمير محمد بن فهد في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي .

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ويحتل الخليج المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط ، فيما يتواجد الرائد في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط .

موعد مباراة الخليج والرائد في دوري روشن 

تنطلق صافرة بدأ مباراة الخليج والرائد في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والرائد في دوري روشن 

 تذاع مباراةالخليج والرائد  ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي عبر قناة SSC1 SD  وبصوت المعلق عبدالإله العمري.

تشكيل الخليج المتوقع 

في حراسة المرمي: إبراهيم سيهيتش.
خط الدفاع: محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو.
خط الوسط: خالد ناري، عارف آل حيدر، وو يونج جانج.
خط الهجوم: ايفو رودريجيز، فابيو مارتينز، منصور حمزي، محمد شريف.

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