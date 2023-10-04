حقيقة مفاوضات الزمالك لضم محمد شريف من الخليج السعودي

ارتبط اسم المهاجم الدولي المصري محمد شريف نجم نادي الخليج السعودي، بالانتقال لنادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لدعم هجوم القلعة البيضاء في الموسم الحالي.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع محمد شريف مهاجم الخليج

وقال وكيل أعمال محمد شريف: “تواصل معي بالفعل عدد من الوكلاء للحديث حول موقف محمد شريف وعقده مع نادي الخليج، ولا اعرف هم مفوضون من الزمالك أم لا، لكن حتى الىن لم يتوصل أحد من داخل الفارس الأبيض للتعاقد مع محمد شريف بشكل رسمي”.

أضاف وكيل شريف: “عقد اللاعب مع نادي الخليج مستمر ولا يفكر في العودة لمصر خلال الفترة الحالية، على الأقل في انتقالات يناير المقبل”.

لعب الزمالك في الموسم الحالي 4 مباريات تعادل في مواجهتي الدوري الممتاز امام بيراميدز والمقاولون العرب، وحقق الانتصار على فريق أرتا سولار في إياب الدور التمهيدي الثاني برباعية، بعدما خسر منه في لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل.

يحتاج الأبيض لمهاجم صريح تمهيدًا لرحيل سامسون أكينيولا خلال الفترة المقبلة، ويعتبر محمد شريف هدف الزمالك منذ الرحيل عن القلعة، ويعتبر صاحب الـ 27 عام الأفضل لدعم مركز الهجوم.