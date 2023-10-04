وكيل محمد شريف: جماهير الخليج السعودي سعداء بتواجد اللاعب

تحدث سيد مصطفى وكيل محمد شريف لاعب الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق، عن حقيقة تعاقد الزمالك مع اللاعب من أجل ضمه في يناير في الميركاتو الشتوي

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أكد سيد مصطفى وكيل محمد شريف لاعب الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق، عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع اللاعب من أجل ضمه في يناير القادم.

أشار سيد مصطفى خلال تصريحات إذاعية: "لا توجد أي مفاوضات رسمية من جانب نادي الزمالك أو مسئولين، وجميع الكلام من وكلاء فقط".

أكمل تصريحاته "لم يتحدث معي أي مسئول بشكل رسمي من نادي الزمالك لضم شريف،

وتحدث :" معي فقط وكيل أو إثنين فقط يستفسرون عن مستقبل اللاعب وإمكانية انضمام اللاعب لنادي الزمالك

وعن إمكانية عودة اللاعب لمصر مرة أخرى في يناير واصل: "عودة شريف للدوري المصري في يناير المقبل أمر مستبعد بناء على رغبة اللاعب".

أتم تصريحاته : "جماهير نادي الخليج السعودي سعداء بتواجد محمد شريف مع الفريق هذا الموسم، واللاعب ملتزم بعقد لمدة موسمين مع الفريق".