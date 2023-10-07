السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس عصابة سرقة الأعمدة الحديدية في الخليفة

محكمة
محكمة

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس عاطل ومالك مخزن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الأعمدة الحديدية بمنطقة الخليفة. 

 

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وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة. 

 

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة الأعمدة الحديدية "بأسلوب الفك" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (لوحة إرشادية "مجهولة المصدر" - مفك).. وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من إحدى المناطق بدائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وأقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الأعمدة الحديدية بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب العديد من وقائع السرقة والتصرف فى المضبوطات بالبيع لدى (مالك مخزن – كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة سيئ النية "له معلومات جنائية").. تم ضبطه وعُثر بداخل المخزن على (عدد من الأعمدة الحديدية "مجهولة المصدر").. وبمواجهته أقر بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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