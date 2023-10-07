تجديد حبس المتهمين بتزوير لوحات المرور والكارنيهات بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير الكارنيهات ولوحات المرور في التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء قيام قوة أمنية بتفقد الحالة الأمنية بالتجمع تمكنت من ضبط مسجل خطر حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول تحمل لوحات غير صحيحة وبحوزته "كارنيه برتبة عسكرية، مزور، اكسسوارات ومهمات عسكرية، كارنيه عسكرى باسم أحد الأشخاص، شهادة تُفيد حصوله على ليسانس مزورة، لوحات معدنية خاصة بالسيارة قيادته، هاتف محمول يحوى عددًا من الصور له مرتديًا الملابس العسكرية".

كما اعترف المتهم بقيامه بطباعة الكارنيه المزور بأحد استديوهات التصوير بسوهاج ملك (أحد الأشخاص حسن النية وتحصل على الكارنيه الثانى عقب سقوطه سهوًا من صاحبه داخل سيارته وتحصل على الملابس والمستلزمات العسكرية من أحد المحال مستخدمًا الكارنية المشار إليه، وقيامه باصطناع اللوحات المعدنية لدى مالك محل لكماليات السيارات الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول - مقيم دائرة قسم مدينة نصر أول "أمكن ضبطه"، وبحوزته أدوات التصنيع.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالى، وقرر بتحصله على شهادة الليسانس المزورة من (شخصين- بمحافظتى "سوهاج، وأسيوط") أمكن ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة - عدد من الطلقات - مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز لاب توب - كمية من الشهادات المزورة منسوب صدورها لبعض الجامعات المختلفة "محليًا، ودوليًا"- قيد دراسى منسوب صدوره لإدارات تعليمية وممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور"- سيارة - 4 هواتف محمولة من بينها هاتفان يحتويان على ما يثبت نشاطهم الإجرامى)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم بإنهاء حياة سائق مصنع أبوالنمرس: شتمته وضربته بالنار وسرقت السيارة

أدلى خفير بمصنع بلاستيك في منطقة أبو النمرس، باعترافات تفصيلية عن الواقعة أمام جهات التحقيق.

واعترف الخفير أنه يعمل بنفس المصنع لحراسته، ونشبت بينه وبين الضحية خلافات في وقت سابق، ويوم الواقعة اعتدى على المجني عليه بالسب والشتم، وأطلق عليه عيارا ناريا أودى بحياته واستولى على السيارة التي كان يستقلها وفر هاربا.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة مقتل سائق بأبو النمرس وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سائق بمصنع للبلاستيك -كائن بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية.

بالانتقال والفحص تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام (خفير بالمصنع "له معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم قام الخفير بسرقة السيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح النارى المستخدم فـى الواقعة (طبنجة "مُبلغ بسرقتها").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات مكثفة لمطاردة تكاتك تسير عكس الاتجاه بطريق مسطرد



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن التضرر من قيام بعض قائدي السيارات ومركبات "التوك توك" بالسير عكس الاتجاه بطريق مسطرد المتجه إلى الطريق الدائري "بالقليوبية" ملتمسين تكثيف التواجد المرورى بالمنطقة المشار إليها.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالقليوبية بتوجيه حملة مرورية بالمنطقة محل الشكوى للتصدي لتلك الظاهرة وضبط المركبات المخالفة.

وأسفرت جهودها عن (سحب 39 رخصة متنوعة – ضبط "65 مخالفة مرورية متنوعة – 75 مخالفة انتظار خاطئ - 2 مخالفة سير عكس الاتجاه).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.

إيداع الأطفال ضحايا التسول في بولاق الدكرور إحدى دور الرعاية



أمرت النيابة العامة بالجيزة بإيداع الأطفال القصر ضحايا التسول على يد عاطل في بولاق الدكرور، إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه .