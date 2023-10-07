كريم السادات: بيان البرلمان الأوروبي مشبوه

استنكر النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية، قائلا:" تدخل سافر يتعمد الإساءة وتشويه صورة الدولة المصرية أمام العالم وهذا أمر مرفوض تمام".

وأضاف "السادات" في بيان له: البرلمان الأوروبي ليس واصيا على الدولة المصرية ليعد بيانا يتضمن أكاذيب وادعاءات باطلة ضد الدولة المصرية، موضحا أن بيان البرلمان الأوروبي يعد تدخلا في الشأن الداخلي ومن غير المقبول هذا التدخل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توقيت إصدار البيان مشبوه ويعبر عن نوايا معادية للدولة المصر ية، مضيفا:" دائما مواقف البرلمان الأوروبي نحو مصر معادية وممنهجة كما أنها تكون ومدفوعة من منظمات مأجورة".

وطالب النائب كريم طلعت السادات، البرلمان الأوروبي بمراجعة مواقفه نحو الدولة المصرية واحترام القانون الدولي الذي يؤكد على أهمية عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، مؤكدا أن من غير المقبول التشكيك في نزاهة القضاء المصري.