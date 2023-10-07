السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"تشريعية النواب": البرلمان الأوروبي يعمل لصالح تنظيم إرهابي دولي

النائب إبهاب الطماوي،
النائب إبهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

شن النائب إبهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب هجومًا حادا على البرلمان الأوروبي بعد بيانه الأخير، والذي يطالب فيه مصر بعدد من الأمور التي تملي على مصر أوامر، منها الإفراج عن عدد من السجناء.

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بيان البرلمان الأوروبى..والانزعاج المبالغ فيه

وقال "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، إن البرلمان الأوروبي لا يملك  أن يصدر قرارا في غير اختصاصه، فكيف يصدر قرارات حول مصر، ويرغب في أن يتم تنفيذها، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.

بيان البرلمان الأوروبي منعدم الأثر

وتابع النائب إيهاب الطماوي، أن البيان الخاص بـ البرلمان الأوروبي هو قرار منعدم الأثر، وتدخل سافر وغير مقبول على الإطلاق في الدولة المصرية، إذ أن مصر اعتادت من البرلمان الأوروبي وبعض المنظمات في أوروبا أنها لا تعمل بموضوعية، وإنما تعمل بهدف خدمة تنظيم إرهابي دولي له تأثير عليهم هناك.

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