اقرأ غدا بالوفد.. الوفد يرد على تجاوزات البرلمان الأوروبي ومؤسسة موديز

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الوفد يرد على تجاوزات البرلمان الأوروبي ومؤسسة موديز".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الحزب العريق يرفض التدخل الخارجي في الشأن المصري

مصر ستبقى أبية وعصية وهذه الضغوط تزيد المصريين إصرارا على استكمال البناء والتنمية

مصرون على تحقيق المكتسبات الدستورية من أجل غد مشرق لمصر والمصريين

الجماهير تحرر التوكيلات لتأييد عبدالسند يمامة

د. وجدي زين الدين: مزاعم البرلمان الأوروبي خلال الانتخابات الرئاسية

الإفراج عن 3328 من المحكوم عليهم