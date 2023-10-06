الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

اقرأ غدا بالوفد.. الوفد يرد على تجاوزات البرلمان الأوروبي ومؤسسة موديز

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت،  الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الوفد يرد على تجاوزات البرلمان الأوروبي ومؤسسة موديز".

 

txt

الوفد تحاور العبقرى المصرى الذى أبطل مفعول أنابيب النابالم الحارق فى قناة السويس

txt

حزب الوفد يصدر بيانًا عاجلًا بشأن الهجمة الشرسة التى تتعرض لها الدولة المصرية

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الحزب العريق يرفض التدخل الخارجي في الشأن المصري 

مصر ستبقى أبية وعصية وهذه الضغوط تزيد المصريين إصرارا على استكمال البناء والتنمية 

مصرون على تحقيق المكتسبات الدستورية من أجل غد مشرق لمصر والمصريين

الجماهير تحرر التوكيلات لتأييد عبدالسند يمامة 

د. وجدي زين الدين: مزاعم البرلمان الأوروبي خلال الانتخابات الرئاسية

الإفراج عن 3328 من المحكوم عليهم

 

الصفحة الأولى من جريدة الوفد 

مواد متعلقة

أيمن محسب: "بيان البرلمان الأوروبي كاذب وأصدرنا آلاف التوكيلات لمرشح الوفد بالرئاسة"

الوفد يستطيع
الجريدة الورقية