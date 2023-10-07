تعليم الفيوم يفوز بالميدالية البرونزية في مسابقة " القندس المصرى "

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، في مسابقة الأولمبياد للمعلوماتية القندس المصري 2023

حيث تم إجراء الاختبارات إلكترونيا عبر الإنترنت ، بمعامل التطوير التكنولوجي بمدرسة قلمشاة الثانوية ، وتم إعلان نتيجة المسابقة وفاز الطالب حسام أشرف معوض عبدالرسول مدرسة قلمشاه الاعدادية بإدارة اطسا التعليمية ، وحقق الميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية.

وقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطالب حسام أشرف ، ولإدارة مدرسة قلمشاة بإطسا ، وفريق العمل المشرف على المسابقة بمركز التطوير التكنولوجي ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق مركز مشرف لمحافظة الفيوم على مستوى الجمهورية.

استقبال طلاب الهندسة الجدد..



من جهه اخرى شهِد الدكتور شريف العطار، عميد كلية الهندسة فى جامعة الفيوم ، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

بحضور الدكتورة مهجة إمبابي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام هلالي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب عقبة رئيس قسم الهندسة المعمارية، والدكتور ماجد كساب رئيس قسم الجودة، والدكتور أحمد عبد اللطيف رئيس قسم الرياضيات والفيزيقا، وعدد من الطلاب.. وذلك اليوم الأربعاء بالكلية.



وقام الدكتور شريف العطار، بالترحيب بطلاب كلية الهندسة الجدد، مشيرًا إلى أن الطالب الجامعي أحد أهم أهداف العملية التعليمية، ولذلك تحرص كلية الهندسة على تخريج مهندس متميز يتّسم بالتفكير المنظم والمنهجية العلمية والدقة والانضباط، وأن يكون قادرًا على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتحقيق أهدافه.

كما أكد أن كلية الهندسة على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات لتلبية احتياجات أبنائها من الطلاب ومتطلباتهم، تعليميًّا وأكاديميًّا وتدريبيًّا، موجهًا الطلاب لضرورة التواصل والتفاعل مع إدارة الكلية، بهدف إحداث التطوير والارتقاء المطلوب، وكذلك الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتطوير مهاراته وقدراته الشخصية، وخاصة فيما يتعلق باللائحة الجديدة، وما توفره من مقررات وبرامج وتخصصات، كما أنها توفر إمكانية تخرج الطالب من كلية الهندسة خلال أربع سنوات بدلًا من خمس سنوات.



و قامت الدكتورة مهجة إمبابي، بتناول اللائحة الجديدة لكلية الهندسة وما تحققه هذه اللائحة من طفرة كبيرة على مستوى البرامج والتخصصات وأساليب الدراسة والمواد الاختيارية للطلاب.

بالإضافة إلى تناول الإمكانيات المتنوعة التي توفرها اللائحة للارتقاء بالمستوى العلمي والتدريبي من خلال الاهتمام بالجوانب الأكاديمية والعملية والتدريب الميداني، موضحةً ما يتعلق بالبرامج العامة في الكلية، وكذلك البرامج المتخصصة وجداول البرامج، والأنظمة الإلكترونية التي تتيحها جامعة الفيوم وكلية الهندسة لكافة الطلاب لتلبية احتياجاتهم المختلفة.

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