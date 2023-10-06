الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة ريال مدريد لمباراة أوساسونا بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني ريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مباراة أوساسونا، غدا السبت بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

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ريال مدريد يواصل سلسلة تميزه في دوري الأبطال

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فينيسيوس يعادل إنجاز أسطورة ريال مدريد

ويغيب عن قائمة الملكي الرباعي "ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو وأردا جولر للإصابة، إلى جانب غياب ناتشو للإيقاف".

قائمة ريال مدريد


في حراسة المرمى: لونين - كيبا - بينيرو

 

في الدفاع: كارفاخال - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي - كاريلو

 

في الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس

 

في الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز

 

قائمة ريال مدريد

 

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