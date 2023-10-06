قائمة ريال مدريد لمباراة أوساسونا بالدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني ريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مباراة أوساسونا، غدا السبت بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويغيب عن قائمة الملكي الرباعي "ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو وأردا جولر للإصابة، إلى جانب غياب ناتشو للإيقاف".

قائمة ريال مدريد



في حراسة المرمى: لونين - كيبا - بينيرو

في الدفاع: كارفاخال - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي - كاريلو

في الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس

في الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز