السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

القومي للترجمة يعلن أسماء الفائزين في النسخة الرابعة من كشاف المترجمين

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن أسماء الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين في نسختها الرابعة و التي خصصت  للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية.

txt

حرب الكرامة.. المخرج أحمد السيد: المصريون لا يعترفون بالهزيمة أبدًا ويسعون دائمًا إلى النصر

txt

نغمات النصر.. قصور الثقافة تحتفل باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر بالعريش


وجاءت اسماء الفائزين كالتالي:
منال ممدوح يوسف أحمد
دعاء صلاح محمد المصلحي
زينب عبد المحسن جمعة
آية نبيل عبد المعطي
فاطمة السيد إبراهيم
ميرفت محمد متولى
جدير بالذكر ، أن المسابقة تأتي في إطار خطة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بالمبدعين في كافة المحافظات المصرية من خلال الاحتفال بجميع الأعياد القومية ، وذلك عبر طرح نصوص من إبداعات كبار المبدعين بجميع المحافظات المصرية للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.


وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية والذي يوافق 30 أغسطس من كل عام، أعلن  المركز القومي للترجمة  عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة القليوبية وهما، الكاتب والأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي والكاتبة الكبيرة نبوية موسى.

مواد متعلقة

استقرار أسعار الجبن واللبن بمحافظة أسيوط

أسعار الدواجن صباح اليوم السبت في المزرعة

سيولة فى حركة السير وهدوء بميادين وشوارع الشرقية

جلسة تفاعلية عن "صحة المراهقين" ينظمها مركز شباب البشندي ببلاط
الجريدة الورقية