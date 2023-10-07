نغمات النصر.. قصور الثقافة تحتفل باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر بالعريش

نظم فرع ثقافة العريش بشمال سيناء حفلاً فنيًا ومعرض فن تشكيلي تحت عنوان "نغمات النصر" والذى يأتي ضمن برنامج الملتقى الثالث عشر لثقافة الفتاة والمرأة، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ضمن خطة التنمية الثقافية بسيناء، وتزامنًا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقدّم الحفل أحمد ناجى ثم ألقت الدكتورة دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى كلمة مؤثرة عبرت فيها عن مدى الأمن والأمان فى العريش.



وقالت أنا سعيدة جداً لوجودنا فى أحد قصور الثقافة ونحن نمثل الهيئة العامة لقصور الثقافة والاحتفال الذي ينفذ فى إطار مشروع أهل مصر تحت عنوان يهمنا الإنسان

ووجهت جزيل الشكر الى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وسعدنا بلقاء سيادته ، وعلى المستوى الشخصي سعدت به جدا ، وتشرفنا بوجود اللواء مصطفى محمد مصطفى بالنيابة عنه في الاحتفال باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر .



ولفتت الى ان قصصاً كثيرة مرت أمامي وأثرت فيها، خاصة تلك التي شاهدناها عبر المسلسلات والأفلام التي رصدت وقدمت حرب أكتوبر، إلا إن ما ترك الأثر الأكبر في ما شاهدته وما لمسته اليوم عند زيارتها لكتيبة 101 ، فتحية واجبة لقواتنا المسلحة. وأهمية زيارتنا لكتيبة 101 جاء لمعرفة دور القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب ، وكيف نعيش تلك اللحظة الراهنة في أمان دون خوف أو قلق،

وأكدت هويدي ان في طريقنا لتنفيذ الملتقى وجدنا كل الدعم من قبل الجهات المسئولة من داخل وزراة الثقافة وخارجها ، لتنظيم الملتقي على أرض العريش.

ولفتت هويدي الى ان قواتنا المسلحة لم تنتصر فقط في 73 ولكن طوال الوقت هي تحقق انتصاراتها ، وتطهير سيناء مثال يحتذي به ويضاف إلى اجندة القوات المسلحة في انتصاراتها .

وأكدت هويدي انها وجدنا كل الدعم من وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وهذا ما يجعلنا من ان نستمد روح أكتوبر لنجاح الملتقى عبر توجيه الشكر للمشرف العام على الملتقى المخرج أحمد السيد الذي وفر لنا كل الدعم، والدكتور أمل عبد الله رئيس إقليم شمال سيناء، والأستاذ أشرف المشرحاني رئيس قصر ثقافة شمال سيناء.

من ناحيته رحب اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس مكتب محافظ شمال سيناء، خلال كلمته، بالحضور والمشاركين فى الملتقى الثالث عشر لثقافة الفتاة والمرأة على أرض سيناء.



ونقل سيادته تحيات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، للجميع.

وخاطب الحاضرين خصوصا الفتيات بأن الوطن غالى جداً، وفلا بد أن ندافع عن بلدنا وفى نفس الوقت لازم نحبها جداً، فالإنسان من غير وطن لا يساوى اى شىء، واستعاد اللواء مصطفى محمد مصطفى أيام مشاركته مع قوات حفظ السلام فى البسنة وكيف أن الإنسان بدون وطن لا يساوي شيء.

وعن حرب أكتوبر قال إنه لشرف لنا جميعاً إن حرب أكتوبر تدرس فى جميع المعاهد العسكرية فى العالم، موضحاً كيف تخطى الجيش المصري عقبة خط برلين والنقاط الحصينة على القناة، فنصر أكتوبر ٧٣ معجزة بكل المقاييس، فتحية تقدير واحترام لجيشنا العظيم.



ثم ألقى المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر والمشرف العام على المشروع كلمة عبرت عن شجاعة وكرامة المصريين.

وقال المخرج أحمد السيد: طول الوقت يتحدث الناس عن حرب أكتوبر أنها حرب الكرامة ، والجملة تمر ولا يتوقف عندها أحد ، ولكن فكرة الكرامة هي أصيلة عند المصريين .

وأشار إلى ام امنحتب عندما حارب الهكسوس قالت له لترجع بالنصر يا مترجعش ، وأمهات الجنود المصريين قالوها لابنائهم في حرب أكتوبر 73 وغالبا هم لم يعرفوها او قرأوها في المعابد، وهذا ما يعني ان الكرامة جزء اصيل عند المصريين ومهم .

ولفت إلى ان الأغنيات كانت تدفع المصريين للانتصار فمثلاً اغنية "رايحين شايلين في أيدينا سلاح .. راجعين رافعين رايات النصر" كتبت بعد نكسة 67 وليست عقب حرب أكتوبر ، هذه الاغنية تعني ان المصريين لا يعترفون بالهزيمة أبدا ويسعون دائماً إلى النصر في كل المجالات.

وأشار إلى ان الشعب كان جزءا أصيلا من وعي الجيش المصري في كل تلك الفترات من عهد المصريين القدماء حتى اللحظة التي نحتفل بها الآن باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد .

وأكد السيد أن الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش ففي كل بيت مصري أحد الذين شاركوا في حرب أكتوبر أو حتى بعدها من حروب في مواجهة الإرهاب .

وختم السيد بالتأكيد على أن القيم الموجودة عند الشعب المصري ليس لها علاقة بالفقر والغناء ، ليست لها علاقة بالاقتصاد ، بل لها علاقة بأن المصري دائماً يسعى إلى ان يكون مرفوع الرأس في كل الأوقات .

وتوالت الفقرات الفنية التي قدمتها فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة العريش، بباقة متميزة من الأغنيات الوطنية انهتها بأغنية عظيمة يا مصر ، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

هذا وقد شهد الفعاليات حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس مكتب محافظ شمال سيناء والدكتورة دينا هويدي والمخرج أحمد السيد، التي أقيمت بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الدكتور أمل عبدالله، وأشرف المشرحانى رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.

وقبيل الاحتفال الفنى افتتح اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس مكتب محافظ شمال سيناء والدكتورة دينا هويدي والمخرج أحمد السيد، والدكتور أمل عبدالله، وأشرف المشرحانى، معرض الفن التشكيلي للمهندس جمال فودة، والذى كشفت لوحاته التى جاءت تحت عنوان نغمات النصر.. عن انتصارات شهر أكتوبر العظيم





