حرب الكرامة.. المخرج أحمد السيد: المصريون لا يعترفون بالهزيمة أبدًا ويسعون دائمًا إلى النصر

قال المخرج أحمد السيد، عضو اللجنة العليا والمشرف العام لمشروع أهل مصر، إن المصريين لا يعترفون بالهزيمة أبداً ويسعون دائماً إلى النصر.



جاء ذلك خلال الاحتفال الذى نظمه فرع ثقافة العريش بشمال سيناء ضمن برنامج الملتقى الثالث عشر لثقافة الفتاة والمرأة، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ضمن خطة التنمية الثقافية بسيناء، تزامنًا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.



ألقى المخرج أحمد السيد كلمة تطرقت إلى المشاعر الإنسانية الرائعة التى تتجسد في شجاعة وكرامة المصريين.

واوضح المشرف العام لمشروع أهل مصر أن الناس طول الوقت تتحدث عن حرب أكتوبر أنها حرب الكرامة ، وهذه الجملة تمر مرور الكرام ولا يتوقف عندها أحد ، غير أن فكرة الكرامة هي أصيلة عند المصريين .

وأشار إلى أن أم امنحتب عندما حارب الهكسوس قالت والدته له لترجع بالنصر يا مترجعش ، وأمهات الجنود المصريين قالوها لابنائهم في حرب أكتوبر 1973 فى الوقت الذى كان غالبيتهن لم يعرفوها و لم قرأوها على جدران المعابد، وهذا ما يعني ان الكرامة جزء اصيل عند المصريين ومهم .

وأشار المشرف العام لمشروع أهل مصر إلى أن الأغنيات كانت تدفع المصريين للانتصار فمثلاً أغنية "رايحين شايلين في أيدينا سلاح .. راجعين رافعين رايات النصر" كتبت بعد نكسة 67 وليس عقب حرب أكتوبر ، هذه الأغنية تعني أن المصريين لا يعترفون بالهزيمة أبدا ويسعون دائماً إلى النصر في كل المجالات.

وأوضح أن الشعب كان جزءاً أصيلاً من وعي الجيش المصري في كل تلك الفترات من عهد المصريين القدماء حتى اللحظة التي نحتفل بها الآن باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد .

وأكد المشرف العام لمشروع أهل مصر أن الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش ففي كل بيت مصري أحد الذين شاركوا في حرب أكتوبر أو حتى بعدها من حروب في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا على أن القيم الموجودة عند الشعب المصري ليس لها علاقة بالفقر والغناء ، ليست لها علاقة بالاقتصاد ، بل لها علاقة بأن المصري دائماً يسعى إلى أن يكون مرفوع الرأس في كل الأوقات .



هذا وقد شهد الفعاليات حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس مكتب محافظ شمال سيناء والدكتورة دينا هويدي بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الدكتور أمل عبدالله، وأشرف المشرحانى رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.



وانطلقت أول من أمس في أرض السلام سيناء الحبيبة، وفى شهر الانتصارات أكتوبر العظيم فعاليات الملتقى الثقافي الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ويأتي المنتدى ضمن مشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية.

يستمر الملتقى الذي سيشهد برنامجاً ثقافياً وفنياً حافلا ومكثفاً لـ 200 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية يتجمعون تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 13 أكتوبر الجاري.



ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، ما يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية.



مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية. كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.