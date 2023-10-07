التشكيل المتوقع لمباراة طلائع الجيش ومودرن فيوتشر في الدوري المصري

يلتقي فريقا مودرن فيوتشر ونظيره طلائع الجيش، مساء اليوم ، على ملعب جهاز الرياضة، فى المباراة التى تجمعهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع

في حراسة المرمى: محمود جنش

في خط الدفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي

في خط الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، أحمد رفعت، عبد الكبير الوادي

في الهجوم: احمد عاطف

تشكيل طلائع الجيش المتوقع

في حراسة المرمى: عمر رضوان

في خط الدفاع: زولا، سطوحي، محمد فتح الله، أحمد متعب

في خط الوسط: شيكا، علي حمدي، فريد شوقي

في الهجوم: يسري وحيد، جوليس، كريم طارق.

موعد مباراة طلائع الجيش ومودرن فيوتشر في الدوري الممتاز

ويخوض مودرن فيوتشر مواجهة أمام نظيره طلائع الجيش، فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم ، باستاد جهاز الرياضة، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش ومودرن فيوتشر في الدوري المصري

وتذاع مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري.

موقف الفريقين

ويلعب فريق طلائع الجيش مباراة اليوم بعد تحقيق الفوز على البنك الأهلي بنتيجة هدفين دون رد، والتعادل أمام إنبي، فيما يحتل المركز الرابع فى ترتيب جدول المسابقة برصيد 4 نقاط.

وعلى الجانب الأخر، يخوض فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر المباراة، محققا العلامة الكاملة بعد الفوز في أول جولتين على فاركو والداخلية، بينما يتواجد في المركز الأول في ترتيب جدول الدورى برصيد 6 نقاط.