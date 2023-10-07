السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الليلة.. الهلال يحل ضيفًا ثقيلاً على الأخدود في دوري روشن السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق الأخدود مساء اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بينهما على مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي .

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ويدخل الفريق الكروي بنادي الهلال الجولة الـ9 وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد الأخدود بالمركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن

تنطلق أحداث مباراة الأخدود والهلال فى تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

 القناة الناقلة لمباراة الهلال والأخدود

 تذاع مباراة الأخدود والهلال  في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي عبر قناة SSC1 SD  وبصوت المعلق عبدالله المغربي.

كان الفريق الكروي بنادي الهلال حقق فوزًا ثمينًا على الشباب في الجولة الماضية بثنائية نظيفة، كما فازالأخدود على الرائد بنتيجة 2-1.

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