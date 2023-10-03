الهلال يعاقب نساجي الإيراني بثلاثية في دوري أبطال آسيا

حقق فريق نادي الهلال الانتصار بثلاثة دون مقابل على نظيره نادي نساجي الإيراني، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد أزادي في إيران، في إطار مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الهلال يعاقب نساجي الإيراني بثلاثية قارية

انتصار الهلال على نساجي يعتبر بمثابة العقاب بعد تصريحات رئيس النادي الإيراني الذي قال أنهم سيسكبون النادي السعودي، وأيضًا بمثابة رد على ما حدث في ملعب مواجهة الاتحاد وسباهان أمس، والتي تم إلغائها.

افتتح التسجيل لنادي الهلال اللاعب الصربي الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 18 من الشوط الاول، وأضاف نيمار الهدف الثاني لبطل القارة في الدقيقة 58، قبل أن يختتم صالح الشهري التهديف للزعيم في الدقيقة 93 من عمر اللقاء.

شهدت مباراة الهلال ضد نساجي بطاقتين حمراويتين على لاعبي الفريقين بطرد سلمان الفرج من الزعيم وأمير محمد من نساجي الإيراني.

يرفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول، بينما توقف رصيد نادي نساجي عند 3 نقاط في المركز الثالث.