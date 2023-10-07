السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بعاملين بحوزتهما كميات من المُخدرات بكفر الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ من ضبط عاملين "لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ".

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وتبين أن بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,150كيلو جرام -كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة من ذات العيار) وضبط عاطل  "له معلومات جنائية- مقيم  بدائرة قسم شرطة دسوق.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين- سلاح أبيض).

وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة  جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه. 

 النيابة وجهت للمتهم بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، أحرزا بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الهيروين.

 وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأنه وأثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، وجد المتهم يسير بسيارته عكس الاتجاه، وضبطه وتفتيشه عثر مع المتهم على كمية من مخدر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

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