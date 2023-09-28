كشف جريمة الشيطان ذي الشعر الأبيض بعد عقود من الغموض

زرع إبليس بذرة إجرامه السوداء في قلوب بعض البشر، فأصبحوا شديدي الخطورة على كل من حولهم، وتسبب سوء فعلهم في الكثير من المآسي التي تعتصر لتفاصيلها الصدور.

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أضحت شخصيات المُجرمين بمثابة شجرة قبيحة روت جذورها الأحقاد حتى نمت فروعها لتطال بأشواكها القاسية المساكين الذين لا حول لهم أو قوة حتى سالت دمائهم على أوراقها البشعة.

لم تكن حتى براءة الأطفال رادع للشر الذي روج له الشيطان بين بني آدم وهو ما تجسد في قصتنا التالية التي شاء الله أن يكشف فيها الجاني بعد سنوات الخداع والغموض.

فبحسب ما نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن الشرطة ألقت القبض على عجوز يُدعى فريد كين – 69 سنة بتُهمة إنهاء حياة طفل في السادسة من عُمره في عام 1987.

الطفل الضحية

تفاصيل الجريمة

وقعت الحادثة الدموية البشعة في فبراير 1987، وذلك حينما تعرض طفل يُدعى جيريمي ستونر – 6 سنوات للاختطاف من منزله في مُقاطعة فاليجو في ولاية كاليفورنيا.

وعثرت السلطات بعد أيام على جثمان الطفل الراحل في مُقاطعة سكرامينتو بالولاية، وأظهر فحص الطب الشرعي تعرض المجني عليه للاعتداء الجسدي قبل أن يُفارق الحياة.

المُتهم البريء وكيفية الإيقاع بالجاني

ووجهت سُلطة الاتهام في أعقاب الجريمة أصابع الاتهام تجاه شخص آخر يُدعى شون ميلتون، ولكن التطور في تقنيات تحليل الصبغة الجينية DNA ساهم في تبرأة المُتهم وإخلاء سبيله.

وساهمت التقنية الحديثة في التوصل لعلاقة بين المُتهم والجريمة البشعة التي وقعت قبل ما يُقارب العقود الأربعة.

وأكدت السلطات القائمة على أمور التحقيق في الواقعة أن تحليل الـ DNA يُمثل أداة قوية ومُهمة لحل الجرائم ولإدانة المُجرمين وتبرأة من وُجه لهم الاتهام زوراً.

وستكشف جلسات مُحاكمة المُتهم المزيد من التفاصيل المُثيرة للقصة خلال الأيام المُقبلة وستكشف مزيداً من الأدلة التي قادت منظومة العدالة للقبض على الجاني.

وبالتأكيد سيكون للمُتهم حق الدفاع عن نفسه بتوكيل محامي عنه، وسيكون من المُهم معرفة دوافعه لارتكاب الجريمة البشعة، وستشهد الجلسات بالتأكيد حضوراً لذوي الضحية الراحل الذي أنهى المُجرم قصته مع الدنيا في ربيع العُمر.