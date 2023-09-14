كشف ملابسات سقوط ربة منزل من الطابق الرابع بالإسكندرية

تواصل نيابة باب شرقى بالإسكندرية، التحقيق فى سقوط ربة منزل من الطابق الرابع بمنور عقار بمنطقة الإبراهيمية شرق المدينة، ما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة بكافة أنحاء الجسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد سقوط ربة منزل بمنور عقار بشارع رمضان يوسف بمنطقة الإبراهيمية دائرة القسم.

نقل المصابة إلى المستشفى فى حالة حرجة

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة باب شرقى، ترافقهم سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص سقوط ربة منزل في منور العقار المشار إليه، ما أدى إلى إصابتها بكسور ورضوض بكافة أنحاء الجسم، وبسؤالها اتهمت زوجها "مسجل خطر" بالتسبب فى سقوطها.

وتم نقل المصابة إلى المستشفى فى حالة حرجة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصابة فى المستشفى عندما تسمح حالتها بذلك، وطلب التقرير الطبى للحالة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.