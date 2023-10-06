الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة (شبورة وأمطار ونشاط الرياح)

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويكون حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

بيان الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

وأوضح الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يكون طقس غدًا السبت معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحالة البحر المتوسط، تكون من خفيف إلى معتدل، ويكون ارتفاع الموج بالبحر المتوسط من (1: 1.75 متر)، بينما يكون البحر الأحمر في حالة اضطراب، ويصل ارتفاع الموج به من (1.5 : 2.5 متر).

ومن المتوقع أن تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، وتكون على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة في بعض المناطق.

وتتوقع الأرصاد الجوية، ان يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتكون على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والاتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.