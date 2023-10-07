أسيوط تتصدر قائمة المتسربين فى الابتدائية بنسبة 1.38%

تعاني محافظة أسيوط من مشكلة التسرب في التعليم خاصةً في مرحلتي التعليم الابتدائية والإعدادية. فقد بلغ عدد المتسربين في المرحلة الابتدائية خلال العامين 2021/2022 ما يقرب من 2638 طالبًا وطالبة.

مما يجعل المحافظة الرابعة على مستوى الجمهورية في هذا الشأن.

أما في مرحلة التعليم الإعدادي، فإن محافظة أسيوط تتصدر قائمة المحافظات الأكثر تسربًا واحتلت المركز الأول علي محافظات الجمهورية، حيث أن عدد المتسربين في هذه المرحلة وصل إلى 11437 طالبًا وطالبة.

حيث بلغ عدد الطلاب المتسربين في مدارس البنات 5827 طالبة، بينما كان عدد الطلاب المتسربين في مدارس البنين 5610 طلاب.

هذا الرقم يشير إلى وجود مشكلة في نظام التعليم وفي آليات تحفيز الطلاب على الاستمرار في التعليم والمثابرة في دراستهم. ومن المهم أن يعمل المسؤولون على تقييم الأسباب الحقيقية وراء هذه المشكلة وتطوير استراتيجيات فعالة للحد من التسرب وزيادة نسبة الحضور في المدارس.