السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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أخبار وتقارير

ترقبوا.. ظاهرة فلكية نادرة تُزين سماء مصر الليلة

الظواهر الفلكية
الظواهر الفلكية

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر والعالم تشهد الليلة ظاهرة فلكية نادرة وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء" التوأم".

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اقتران القمر مع النجم بولوكس

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"، أن اقتران القمر مع النجم بولوكس متجاوران في السماء باتجاة الشرق بغضون الساعة 0:45 صباحا تقريبًا ويظلا بالسماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

الظواهر الفلكية 


وذكر ، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، وأن  الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.

أفضل الاماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية 


وتابع، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما يكون في  السواحل والحقول والصحاري والبراري ، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته، وليس هناك  علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.

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