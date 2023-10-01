مفاجأة في حالة الطقس بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية وذلك بالتزامن مع فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

انخفاض درجات الحرارة

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، إن هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، لتكون الاجواء خريفية خلال هذه الاسبوع بإمتياز.

غطاء سحابي

وأضافت الهيئة، هناك غطاء سحابى الآن يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء، فمن المتوقع اليوم فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار غير مؤثرة

وذكرت، هذه الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية كما أنها لا تؤثر على سير العملية التعليمية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الرشقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السزاحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الجمعة المقبلة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22.

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29