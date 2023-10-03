اعتدال حالة الطقس على كافة مدن ومراكز الإسماعيلية

سجلت درجات الحرارة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة لتتراوح من 3-4 درجات عن الأسبوع الماضي، حيث بلغت العظمى 31° والصغرى 22° درجة مئوية. وجاء نشاط معتدل للرياح بسرعة (28 كم / س).

سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالإسماعيلية

وتوقع خبراء الأرصاد، وجود فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

وشهدت حركة المرور على الطرق السريعة والرئيسية بالإسماعيلية وبين المحافظات الأخرى انتظاما مع ساعات الصباح.وتم فتح عدد من الشوارع المحيطة بمديرية أمن الإسماعيلية وذلك بعد الانتهاء من عمليات الحريق التي شبت فيها فجر أمس الاثنين، فيما تكدست حركة المرور والمارة في الميادين والشوارع الرئيسية تزامنا مع موعد دخول المدارس والجامعات