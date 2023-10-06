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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بالأغاني التراثية.. قصور الثقافة تحتفل بنصر أكتوبر فى جنوب سيناء

الاحتفال باليوبيل
الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بجنوب سيناء

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء حفلا فنيا، ضمن البرنامج المعد من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم توالت الفقرات الفنية التي قدمتها فرقة تلقائيين كبار بطور سيناء بقيادة الفنانة سحر عيد.

 


وخلال الحفل الذي أقيم بمقعد عودة أبو عفنان شيخ قبيلة الحويطات، تغنت الفرقة بباقة متميزة من الأغنيات المستوحاة من التراث السيناوى منها يا العاشقين، يا ليلة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

هذا وقد شهد الفعاليات التي أقيمت بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، جمعا كبيرا من مشايخ وعواقل البدو، وعدد من أهالي قبيلة الحويطات بقرية وادي الطور.

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