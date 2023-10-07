ورش عمل مشغولات فنية من خامات البيئة بالوادي الجديد

تم تنظيم ورش عمل مشغولات فنية من خامات البيئة للفتيات والنساء تحت شعار "حرفتك .. صنعتك" من قبل مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، والتي تتمثل في إدارة التنمية الشبابية. شارك في الورشة 15 عضوًا من أعضاء الفتيات والنساء والتطوع بباريس. استمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام.

تهدف الورشة التدريبية إلى التعرف على فن الخامات البيئية من خلال التعلم النظري والتطبيق العملي. تم التأكيد على أن جميع خامات البيئة مفيدة في إنشاء أشكال فنية مميزة مثل قصاصات الجرائد والنفايات الصناعية وقطع الزجاج بأحجامها المختلفة.

تعتبر الخامات البيئية تصميم وصناعة الأعمال الفنية من الهوايات الجميلة التي يستمتع بها العديد من الأشخاص والتي يمكن أن يستفيدوا منها في تحقيق دخل مالي مستقبلي. يهدف التدريب إلى تعليم الفتيات حرفة يدوية تكون نواة لمشروع صغير يمكنهن الاستفادة المالية منه في المستقبل.

قال بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، إن الهدف من تدريب الفتيات في المنتجات اليدوية هو تأهيلهن للمعارض وخلق فرص عمل للشباب وتسويق منتجاتهم وتوفير دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوزيعها في الأسواق ومساعدة الشباب العاملين بها في تحويلها إلى مشروعات إنتاجية ودعم وتشجيع المنتج المحلي، خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية، والعمل على تطويرها ودعمها وتلبية احتياجاتهم المالية وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

تم تنظيم الورشة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

"ورش عمل مشغولات فنية من خامات البيئة" تنظمها الشباب والرياضة بالوادي الجديد

"ورش عمل مشغولات فنية من خامات البيئة" تنظمها الشباب والرياضة بالوادي الجديد