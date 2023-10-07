"الشباب الوادي الجديد" تشارك في التصفيات النهائية لمهرجان إبداع الموسم الرابع

تشارك مديرية الشباب والرياضة في محافظة الوادي الجديد في التصفيات النهائية لمهرجان ابداع الموسم الرابع في مسرح وزارة الشباب والرياضة في القاهرة.

ويجدر بالذكر أن الشباب المشاركين قد قدموا أعمالهم أمام لجنة التحكيم ضمن فعاليات التصفيات النهائية وفقًا للمواعيد المحددة والأماكن المحددة بعد تصفيات لجنة التحكيم.

تم اختيار لوحتين من الأعمال الحرفية والتراثية من بين أفضل عشرة أعمال على مستوى الجمهورية، وتم التحكيم في مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وتم اختيار الفائزة الأولى للمتسابقة مفيدة منصور أحمد من مركز شباب البشندي في قطاع بلاط، وتم اختيار الفائزة الثانية للمتسابقة إسراء سعد سعيد من مركز شباب الخارجة.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

"الشباب والرياضة بالوادي الجديد" تشارك في التصفيات النهائية لمهرجان ابداع الموسم الرابع

"الشباب والرياضة بالوادي الجديد" تشارك في التصفيات النهائية لمهرجان ابداع الموسم الرابع

"الشباب والرياضة بالوادي الجديد" تشارك في التصفيات النهائية لمهرجان ابداع الموسم الرابع

"الشباب والرياضة بالوادي الجديد" تشارك في التصفيات النهائية لمهرجان ابداع الموسم الرابع

"الشباب والرياضة بالوادي الجديد" تشارك في التصفيات النهائية لمهرجان ابداع الموسم الرابع

"الشباب والرياضة بالوادي الجديد" تشارك في التصفيات النهائية لمهرجان ابداع الموسم الرابع