"رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" في ندوة بمركز شباب الداخله

نظمت مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، التي تتمثل في إدارة البرلمان والتعليم المدني، فعالية صيف شبابنا في مركز شباب الجديدة بالغرغور في الداخلة، بمشاركة 50 مشاركًا.

وتحدث الدكتور علي محمد غريب عن التنمية المستدامة التي تعطي رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة لبناء مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر يسوده العدالة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وتعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في ريادة الأقليمية، كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.

وتعد أيضًا تجسيدًا لروح دستور مصر الحديثة التي وضعت هدفًا أساسيًا للنظام الاقتصادي تتجلى في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأكد الدكتور على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقًا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدي.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

ندوة ينظمها مركز شباب الجديدة بالغرغور في الداخلة

ندوة ينظمها مركز شباب الجديدة بالغرغور في الداخلة