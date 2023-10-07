جلسة تفاعلية عن "صحة المراهقين" ينظمها مركز شباب البشندي ببلاط

نظمت إدارة تمكين الشباب التي تتبع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، جلستين فيلم حول تنظيم الأسرة وجلسة تفاعلية حول صحة المراهقين في مركز شباب البشندي في قطاع بلاط، ضمن خطة أندية السكان، بمشاركة 27 عضوًا من أعضاء نادي السكان.

وتحدث المدرب أسامة علي عزت عن الجلستين، مشيرًا إلى أن المراهقين يمرون بظروف فسيولوجية وتغيرات كثيرة، سواء كانوا فتياتٍ أو أولادًا، وأنهم بحاجة إلى شخص يجيب على أسئلتهم.

وأشار إلى أن تلك الإجابات غالبًا ما تكون غير صحيحة أو غير مبنية على معلومات طبية موثوقة.

وأضاف أسامة علي أن الجلستين تهدف إلى التثقيف الصحي وتعريف الشباب والمراهقين بفترة المراهقة، بالإضافة إلى تشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض الفم والأسنان، وكذلك التوعية بالتغذية السليمة.

وتمت الفعالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

"صحة المراهقين" جلسة تفاعلية تنظمها مركز شباب البشندي ببلاط

"صحة المراهقين" جلسة تفاعلية تنظمها مركز شباب البشندي ببلاط

"صحة المراهقين" جلسة تفاعلية تنظمها مركز شباب البشندي ببلاط