السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طارق العريان يكشف مفاجآت عن فيلم ولاد رزق 3.. نجوم عالميين (فيديو)

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3

كشف المخرج طارق العريان عن تفاصيل جديدة حول الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، مؤكدا أنه سيشهد مشاركة نجوم عالميين، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين سيكونون إضافة جديدة للسلسلة.

وأشار العريان خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”، إلى وجود ثلاثة نجوم عالميين في الفيلم، منهم نجم رياضي سيؤدي دورًا طويلًا ومهمًا يعتمد عليه الفيلم، وممثل آخر عالمي، بالإضافة إلى نجمة عالمية ستشارك بدور صغير في الفيلم.

ماجد الكدواني وآسر ياسين وإياد نصار مفاجآت الجزء  ولاد رزق 3


وأوضح أن دعم هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية للفيلم سيكون أيضًا على مستوى المعدات المستخدمة في الإنتاج، مضيفا:"ماجد الكدواني وآسر ياسين وإياد نصار مفاجآت الجزء الجديد من فيلم  ولاد رزق.

 

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