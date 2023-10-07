أحد أبطال حرب أكتوبر: أظهرنا ضعف الجيش الإسرائيلي أمام العالم (فيديو)

سرد اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر العظيمة، كواليس انتصار الجيش المصري في معركة العزة والكرامة على الجيش الإسرائيلي، قائلا: "عبرنا قناة السويس بتخطيط غير عادي، و خسائر الجيش في الحرب تراوحت بين 1 إلى 1.5%.

الضربة الجوية حققت نجاحا كبيرا يصل إلى 95%

وأضاف المنصوري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،مساء اليوم: "الضربة الجوية حققت نجاحا كبيرا يصل إلى 95% ومن خطط لها هو قائد القوات الجوية آنذاك اللواء طيار الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.

وتابع بطل حرب أكتوبر المجيدة: “اللي هيقرب من مصر هنقطع رقبته”، موضحا أن الغرور والغطرسة عمت الاحتلال الإسرائيلي وتخيلوا أن المصريين جثة هامدة فكسرنا شوكتهم وكشفنا ضعفهم أمام العالم كله.