السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحد أبطال حرب أكتوبر: أظهرنا ضعف الجيش الإسرائيلي أمام العالم (فيديو)

اللواء طيار أحمد
اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر العظيمة

سرد اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر العظيمة، كواليس انتصار الجيش المصري في معركة العزة والكرامة على الجيش الإسرائيلي، قائلا: "عبرنا قناة السويس  بتخطيط غير عادي، و خسائر الجيش في الحرب تراوحت بين 1 إلى 1.5%.

txt

يوسف القعيد: آثار حرب أكتوبر ما زالت تؤثر على الإسرائيليين حتى الآن (فيديو)

الضربة الجوية حققت نجاحا كبيرا يصل إلى 95% 

وأضاف المنصوري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،مساء اليوم: "الضربة الجوية حققت نجاحا كبيرا يصل إلى 95% ومن  خطط لها هو قائد القوات الجوية آنذاك اللواء طيار الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.

وتابع بطل حرب أكتوبر المجيدة:  “اللي هيقرب من مصر هنقطع رقبته”، موضحا أن الغرور والغطرسة عمت الاحتلال الإسرائيلي وتخيلوا أن المصريين جثة هامدة فكسرنا شوكتهم وكشفنا ضعفهم أمام العالم كله.

مواد متعلقة

نصر سالم: قضيت 180 يومًا خلف خطوط العدو قبل حرب أكتوبر (شاهد)

قارئ بيان العبور بالإذاعة العبرية: "‏تأثير حرب أكتوبر وقع كالزلزال على الإسرائيليين" (فيديو)
الجريدة الورقية