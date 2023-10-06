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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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يوسف القعيد: آثار حرب أكتوبر ما زالت تؤثر على الإسرائيليين حتى الآن (فيديو)

الأديب يوسف القعيد
الأديب يوسف القعيد

كشف الأديب يوسف القعيد، محاولات تشويه إسرائيل لنصر القوات المسلحة  المصرية في حرب أكتوبر 1973 المجيدة.

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يوسف القعيد يكشف أهداف إسرائيل من تشويه صورة أشرف مروان (فيديو)

و أشار  الأديب يوسف القعيد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك روايتان كتبتا عن حرب أكتوبر ونشرتا لابنة يائيل ديان.

ولفت  يوسف القعيد إلى أن الروايتين تم ترجمتها إلى الإنجليزية ونشرتا في لندن وأخذتا دوي كبير في أوروبا وأمريكا؛ للتقليل من نصر الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973.

 آثار حرب أكتوبر ما زالت تؤثر على الإسرائيليين حتى الآن

وتابع: " آثار حرب أكتوبر ما زالت تؤثر على الإسرائيليين حتى الآن، والتشكيك في الحرب سيكون بالروايات الخيالية حال تذكرهم لها.

ووصف الأديب يوسف القعيد حرب أكتوبر 1973 قائلا: "الشخصية المصرية والمنجز العظيم الذي لن يتكرر، التحم فيه الجيش مع المواطنين في كل ربوع الجمهورية.

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