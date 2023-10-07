تركي آل الشيخ يكشف سر اختيار نادي روما ليكون راعيا لموسم الرياض (فيديو)

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، سر اختيار نادي روما ليكون راعيا لموسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج" الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" الشراكة مع نادي روما خطوة أولية لمزيد من الشراكات مع أندية مهمة علي مستوي العالم بقارات مختلفة.

سيكون لدينا تعاقدات غير متوقعة وشراكات أخري

وأوضح تركي آل الشيخ،:" فريق روما فريق عريق وتاريخي ويحمل اسم عاصمة دولة إيطاليا وسيكون لدينا تعاقدات غير متوقعة وشراكات أخري".