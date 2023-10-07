السبت 07 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تركي آل الشيخ يكشف سر اختيار نادي روما ليكون راعيا لموسم الرياض (فيديو)

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، سر اختيار نادي روما ليكون راعيا لموسم الرياض.

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تركي آل الشيخ  يعلن شراكة جديدة مع نادي روما

وقال  تركي آل الشيخ خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج" الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" الشراكة مع نادي روما خطوة أولية لمزيد من الشراكات مع أندية مهمة علي مستوي العالم بقارات مختلفة.

سيكون لدينا تعاقدات غير متوقعة وشراكات أخري

وأوضح تركي آل الشيخ،:" فريق روما فريق عريق وتاريخي ويحمل اسم عاصمة دولة إيطاليا وسيكون لدينا تعاقدات غير متوقعة وشراكات أخري".

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