تركي آل الشيخ يعلن شراكة جديدة مع نادي روما
أعلن تركي آل الشيخ عبر حسابة الرسمي مساء اليوم الأربعاء عن شراكة جديدة مع نادي روما استعدادًا لموسم الرياض .
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كتب تركي أل الشيخ عبر حسابة الرسمي في بيانه الرسمى ويكشف فيها عن تعزيز الشراكة قائلا :" نتشرف بالشراكة مع أحد أكبر أندية العالم في كرة القدم . AS Rome
يستعد روما لمواجهة سيرفيت مساء غد الخميس في الدوري المؤتمر الأوروبي في الجولة الثانية من الدوري المؤتمر الأوروبي.
موعد مباراة روما وسيرفيت في الدوري الاوروبي
تبدأ مباراة روما و سيرفيت في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، 10مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .
القنوات الناقلة لمباراة روما و سيرفيت في الدوري الأوروبي
تذاع أحداث المباراة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري الأوروبي.