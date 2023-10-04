الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تركي آل الشيخ  يعلن شراكة جديدة مع نادي روما

تركي أل الشيخ
تركي أل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ عبر حسابة الرسمي مساء اليوم الأربعاء عن شراكة جديدة مع نادي روما استعدادًا لموسم الرياض .

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كتب تركي أل الشيخ عبر حسابة الرسمي في بيانه الرسمى ويكشف فيها  عن تعزيز الشراكة  قائلا :" نتشرف بالشراكة مع أحد أكبر أندية العالم في كرة القدم . AS Rome

يستعد روما لمواجهة سيرفيت مساء غد الخميس  في الدوري المؤتمر الأوروبي في الجولة الثانية من الدوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة روما وسيرفيت في الدوري الاوروبي

تبدأ مباراة روما  و سيرفيت في  تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، 10مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة روما و سيرفيت في الدوري الأوروبي

تذاع أحداث المباراة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري للمباراة وبطولة  الدوري الأوروبي.

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