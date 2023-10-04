تركي آل الشيخ  يعلن شراكة جديدة مع نادي روما

أعلن تركي آل الشيخ عبر حسابة الرسمي مساء اليوم الأربعاء عن شراكة جديدة مع نادي روما استعدادًا لموسم الرياض .

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كتب تركي أل الشيخ عبر حسابة الرسمي في بيانه الرسمى ويكشف فيها عن تعزيز الشراكة قائلا :" نتشرف بالشراكة مع أحد أكبر أندية العالم في كرة القدم . AS Rome

يستعد روما لمواجهة سيرفيت مساء غد الخميس في الدوري المؤتمر الأوروبي في الجولة الثانية من الدوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة روما وسيرفيت في الدوري الاوروبي

تبدأ مباراة روما و سيرفيت في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، 10مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة روما و سيرفيت في الدوري الأوروبي

تذاع أحداث المباراة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري الأوروبي.