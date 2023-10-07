سمير عثمان: سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء أمام فاركو

أكد سمير عثمان الخبير التحكيمي، أن فريق سيراميكا كليوباترا، استحق ركلة جزاء في مواجهة فاركو، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ٌقال عثمان في الفقرة التحليلية على قناة أون تايم سبورتس، إن سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع فاركو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتابع أن الكرة ظلت على يد مدافع فاركو لعدة ثوان، موضحًا أن حكم الساحة من الصعب أن يراها، وكان يجب على حكم الفيديو أن يتدخل في هذه اللقطة.

وكانت مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.