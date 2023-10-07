السبت 07 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إصابة 4 اطفال من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي فى بنى سويف

إصابة 4 أطفال
إصابة 4 أطفال بتسمم غذائي

 


 

أصيب 4 أطفال من أسرة واحدة، ، باشتباه تسمم غذائي عقب تناول طعام فاسد بقرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوصول 4 أطفال إلي مستشفي سمسطا المركزي مصابين باشتباه تسمم غذائي.

وتبين أن الأطفال وهم « أثر.ا.م» 3 سنوات وشقيقته «ابرار» عام ونصف، «محمد.ع.م» 4 سنوات، وشقيقته «ريحان» عامان ونصف وجميعهم مقيمون قرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا ،مصابين باشتباه تسمم غذائي لتناول طعام وفاسد، .

تم تقديم العلاج اللازم لهم بمستشفى سمسطا المركزي وأخذ عينات من فضلات الطعام لتحليلها، وتم تحويلهم إلي مستشفي بني سويف التخصصي لاستكمال العلاج

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