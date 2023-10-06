أفضل الحبوب لصحة الأوعية الدموية والقلب.. الشعير أهمهم

وللحفاظ على صحة الأوعية الدموية، ينصح العديد من الأطباء بتناول أطباق بعض من الحبوب كل يوم.

شاركت طبيبة القلب آنا كورينيفيتش رأيها حول الحبوب المفيدة للأوعية الدموية والقلب، وذكرت أفضلها، والمناسبة (وحتى الموصى بها) للاستهلاك اليومي.

أشارت طبيبة القلب كورينفيتش من وجهة نظر مبادئ تغذية القلب، التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ومناسبة، بما في ذلك للأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية، يجب تضمين الحبوب ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض في النظام الغذائي اليومي "النظام الغذائي".

أختارت الطبيبة ثلاث حبوب من قائمة الأفضل وهي كالأتي:

الحنطة السوداء.

الشوفان والحبوب الكاملة.

الشعير (جريش الشعير).

وبفضل استهلاك هذه الحبوب تصبح الأوعية الدموية محمية بشكل أفضل من تراكم الكولسترول الضار بها. وأضاف كورينيفيتش أن البقوليات مثل الفول والبازلاء والعدس لها أيضًا تأثير مماثل.