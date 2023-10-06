محاكمة قاتل صبى من ديمشلت بالدقهلية .. غدًا

تستكمل محكمة جنايات المنصورة، غدًا السبت، محاكمة المتهم بإنهاء حياة صبى وإلقاء جثته داخل مصرف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفـل ديمشلت".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين عبدالله عبدالله مطاوع، ومحمد عبدالقادر الخطيب والسيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود والسعيد مصطفى رجب.



كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة، قيام المتهم "إبراهيم.إ.ا"، وشهرته "ابونعمة"، 34 عامًا عامل عادي ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس بقتل المجني عليه الطفل "إبراهيم نادر السيد يونس"، من غير سبق إصرار او ترصد بأن قام ضربه على رأسه بأداه "حديدة" ثلاث ضربات قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.



وأضافت التحقيقات اقتران تلك الجناية بجناية أخرى وهي انه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات "الدراجة البخارية والهاتف الجوال" المملوكة للمجني عليه بالطريق العام حال استقلال المجني عليك الدراجة البخارية قيادتة ،وتمكن بتلك الوسيلة اتمام جريمتة من الاستيلاء على المسروقات واحرز وحاز اداة "حديدة" مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.



كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام قد تمكنوا من كشف غموض العثور على جثة صبى يبلغ من العمر 11 عامًا مقيم بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس مقتول وملقى بجوار مصرف بالقرب من عزبة كرم التابعة لمركز المنصورة في ابريل الماضي ليتبين قيام عاطل من التخلص منه لسرقة التوك توك الذي كان يستقله ولوجود عطل في التوك توك بعد سرقتة تركة وفر هاربًا.